Milano 10:43
50.037 +0,43%
Nasdaq 28-mag
30.224 0,00%
Dow Jones 28-mag
50.669 +0,05%
Londra 10:43
10.448 +0,21%
Francoforte 10:43
25.155 +0,25%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 28/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 28/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio

Composto rialzo per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,51%.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 62.512. Rischio di eventuale correzione fino al target 61.547. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 63.477.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```