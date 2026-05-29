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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 28/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 28/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio

Rialzo marcato per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in utile dello 0,91% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 27.125,6. Rischio di discesa fino a 26.501,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 27.750.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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