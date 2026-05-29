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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 28/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 28/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio

Ottima performance per l'indice nipponico, che ha chiuso in salita a 66.363.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 66.622,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 64.675,7. L'equilibrata forza rialzista del Nikkei 225 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 68.569,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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