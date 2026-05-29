BTP Italia Sì in arrtivo a giugno: le caratteristiche del nuovo titolo

Il nuovo titolo è legato all'inflazione italiana, ha durata 5 anni, lotto minimo 1.000 euro, premio finale extra dello 0,6% per chi detiene il titolo fino a scadenza

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le caratteristiche del nuovo BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori (retail) ed indicizzato all'inflazione italiana, la cui emissione è prevista per giugno 2026 con una durata di cinque anni.



Il titolo paga cedole semestrali calcolate sulla somma di due componenti applicate al capitale nominale sottoscritto: una Componente Fissa, pari alla metà del tasso cedolare annuo e garantita anche in caso di deflazione, e una Componente Inflazione, determinata sulla base dell'inflazione del semestre rilevata dall'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi. La rivalutazione è incorporata nella cedola e non comporta rivalutazione del capitale, che viene rimborsato a scadenza al valore nominale.



Il tasso cedolare annuo minimo garantito sarà comunicato dal Tesoro prima dell'apertura del collocamento, mentre il tasso definitivo, che non potrà essere inferiore al minimo garantito, sarà fissato al termine del periodo di offerta tramite decreto di accertamento. Il lotto minimo acquistabile è di 1.000 euro, con multipli dello stesso importo.



Il collocamento avverrà sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana - Euronext e durerà cinque giornate, salvo chiusura anticipata. Il prezzo è fissato alla pari (100) e non sono previste commissioni a carico degli investitori in fase di sottoscrizione. Il titolo è acquistabile tramite home banking abilitato al trading online, presso gli sportelli bancari e gli Uffici Postali abilitati, anche tramite Banco Posta.



L'offerta è riservata ai risparmiatori individuali e affini (persone fisiche, clienti al dettaglio, società di gestione, intermediari e fiduciarie che operano per conto retail), con esclusione delle controparti qualificate e dei clienti professionali di diritto. Sono esclusi dall'acquisto i soggetti che si trovano negli Stati Uniti d'America, mentre i cittadini americani residenti in Italia possono partecipare.



È previsto un premio finale extra riservato a chi sottoscrive durante il collocamento e detiene il titolo fino alla scadenza (premio fedeltà), pari allo 0,6% dell'importo nominale acquistato non rivalutato. Il bonus decade in caso di vendita anticipata o donazione, mentre resta valido in caso di successione mortis causa qualora gli eredi mantengano il titolo fino a scadenza.



La tassazione sui redditi di capitale è agevolata al 12,5% e i titoli non sono soggetti a imposta di successione. Il valore nominale è inoltre escluso dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro complessivi insieme agli altri prodotti garantiti dallo Stato. Agli intermediari il MEF riconoscerà una commissione di collocamento pari allo 0,6% dell'ammontare nominale raccolto.

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