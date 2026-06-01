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Analisi Tecnica: EUR/USD del 31/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 31/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 maggio

La giornata del 31 maggio chiude piatta per il cross Euro / Dollaro USA, che riporta un -0,01%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,1671. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,1704, mentre il primo supporto è stimato a 1,1638.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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