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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 29/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 29/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 maggio

Allunga timidamente il passo il derivato italiano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,53%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 50.380, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 49.675. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 51.085.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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