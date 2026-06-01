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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 maggio

Sostanziale invarianza per l'Eurostoxx 50, che archivia la seduta con un -0,08%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Eurostoxx 50. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6.108, con il supporto più immediato individuato in area 6.022. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5.993.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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