Milano 15:03
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Londra 15:03
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 maggio

Piccolo passo in avanti per il Nasdaq Composite, che porta a casa un misero +0,2%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27.182,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26.553,5. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27.810,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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