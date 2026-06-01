Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 maggio
Piccolo passo in avanti per il Nasdaq Composite, che porta a casa un misero +0,2%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27.182,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26.553,5. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27.810,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)