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Hershey, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Hershey, quotazioni in calo a New York
Ribasso scomposto per il produttore statunitense di prodotti dolciari, che esibisce una perdita secca del 5,41% sui valori precedenti.
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