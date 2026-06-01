New York: sell-off per Hershey
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore statunitense di prodotti dolciari, che tratta in perdita del 5,41% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hershey, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 189,8 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 180,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 177,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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