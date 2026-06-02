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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'1/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'1/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno

Giornata fiacca per l'Eurostoxx 50, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,26%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Eurostoxx 50 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6.059 con primo supporto visto a 6.023. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6.011.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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