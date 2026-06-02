Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'1/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno
Discesa moderata per l'indice nipponico, che chiude la giornata dell'1 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,67% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 67.589,7. Rischio di discesa fino a 65.109,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 70.069,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)