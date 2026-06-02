Francoforte: al centro degli acquisti Infineon
(Teleborsa) - Brilla la compagnia hi-tech tedesca, che passa di mano con un aumento del 5,13%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Infineon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo del produttore di chip sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 85,59 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 82,92. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 88,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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