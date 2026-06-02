Francoforte: nuovo spunto rialzista per Adidas
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di calzature sportive, in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Adidas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader europeo dell'abbigliamento sportivo rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Adidas è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 169,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 166,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 172,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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