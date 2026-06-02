Salesforce scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che tratta in perdita del 4,86% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salesforce più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Salesforce è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 202,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 197,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 208,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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