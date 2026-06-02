Salesforce scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che tratta in perdita del 4,86% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salesforce più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Salesforce è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 202,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 197,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 208,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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