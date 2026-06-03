Francoforte: andamento negativo per K+S
(Teleborsa) - Sottotono Kali und Salz, che passa di mano con un calo del 2,23%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di K+S perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 14,32 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 14,68. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 14,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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