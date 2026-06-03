Francoforte: rosso per Lanxess
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia chimica tedesca, con una flessione del 2,34%.
Lo scenario su base settimanale di Lanxess rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 16,46 Euro. Supporto a 15,97. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 16,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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