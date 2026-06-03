Francoforte: rosso per Lanxess

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia chimica tedesca , con una flessione del 2,34%.



Lo scenario su base settimanale di Lanxess rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 16,46 Euro. Supporto a 15,97. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 16,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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