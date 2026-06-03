Milano 9:59
50.362 -0,43%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:59
10.341 -0,31%
24.944 -0,72%

Francoforte: scambi al rialzo per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Aixtron
Avanza Aixtron, che guadagna bene, con una variazione del 2,73%.
Condividi
```