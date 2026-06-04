Analisi Tecnica: EUR/YEN del 3/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un -0,19%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 185,86. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 185,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 185,38.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)