Milano 9:56
50.177 +0,28%
Nasdaq 3-giu
30.571 0,00%
Dow Jones 3-giu
50.687 -1,21%
Londra 9:56
10.351 +0,18%
24.943 +0,59%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 3/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 3/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un -0,19%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 185,86. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 185,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 185,38.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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