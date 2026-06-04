Milano 9:56
50.177 +0,28%
Nasdaq 3-giu
30.571 0,00%
Dow Jones 3-giu
50.687 -1,21%
Londra 9:56
10.351 +0,18%
24.943 +0,59%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 3/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 3/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno

Sottotono l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la seduta con un calo dello 0,71%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del CAC 40. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8.190,8, con il supporto più immediato individuato in area 8.128,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8.106,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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