Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 3/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno
Sottotono l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la seduta con un calo dello 0,71%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del CAC 40. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8.190,8, con il supporto più immediato individuato in area 8.128,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8.106,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)