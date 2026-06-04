Milano 9:57
50.176 +0,28%
Nasdaq 3-giu
30.571 0,00%
Dow Jones 3-giu
50.687 -1,21%
Londra 9:57
10.351 +0,18%
24.942 +0,59%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10.306,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10.400,3. Il peggioramento del FTSE 100 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10.272,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```