Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 3/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno
Seduta negativa per il FTSE Mid Cap, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,82%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 62.417. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 61.774. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 61.517.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)