Milano 9:57
50.176 +0,28%
Nasdaq 3-giu
30.571 0,00%
Dow Jones 3-giu
50.687 -1,21%
Londra 9:57
10.351 +0,18%
24.942 +0,59%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 3/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 3/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno

Seduta negativa per il FTSE Mid Cap, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,82%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 62.417. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 61.774. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 61.517.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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