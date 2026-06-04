AT&T, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia telefonica statunitense, che tratta in perdita del 4,59% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di AT&T rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per AT&T, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 21,96 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21,44.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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