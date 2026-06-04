Milano 10:01
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Dow Jones 3-giu
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Londra 10:01
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Francoforte 10:01
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Francoforte: andamento negativo per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Aixtron
Ribasso composto e controllato per Aixtron, che presenta una flessione del 2,09% sui valori precedenti.
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