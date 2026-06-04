Francoforte: performance negativa per K+S

(Teleborsa) - Sottotono Kali und Salz , che passa di mano con un calo dell'1,84%.



La tendenza ad una settimana della compagnia attiva nel settore chimico-biologico è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di K+S mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 14,33 Euro con area di resistenza individuata a quota 14,53. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 14,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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