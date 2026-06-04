Londra: brillante l'andamento di NatWest Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo bancario inglese, che avanza bene del 2,07%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di NatWest Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di NatWest Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, NatWest Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,059 sterline. Primo supporto a 5,959. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5,897.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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