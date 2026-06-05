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Aixtron scivola in fondo al mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Aixtron scivola in fondo al mercato di Francoforte
Ribasso scomposto per Aixtron, che esibisce una perdita secca del 4,67% sui valori precedenti.
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