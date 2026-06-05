Analisi Tecnica: indice MDAX del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,2%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice MDAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 33.190,8, con il supporto più immediato individuato in area 32.574,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 32.347,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)