Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,2%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice MDAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 33.190,8, con il supporto più immediato individuato in area 32.574,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 32.347,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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