Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che gestisce la borsa di Francoforte , che avanza bene dell'1,88%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Deutsche Boerse mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,68%, rispetto a -0,39% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





La situazione di medio periodo della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 251,8 Euro. Supporto visto a quota 246,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 256,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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