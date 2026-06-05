Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Boerse
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che gestisce la borsa di Francoforte, che avanza bene dell'1,88%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Deutsche Boerse mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,68%, rispetto a -0,39% dell'indice della Borsa di Francoforte).
La situazione di medio periodo della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 251,8 Euro. Supporto visto a quota 246,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 256,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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