Londra: positiva la giornata per Auto Trader Group
(Teleborsa) - Bene la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, con un rialzo del 2,09%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Auto Trader Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4,604 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4,747. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 4,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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