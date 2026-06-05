Madrid: nuovo spunto rialzista per Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Avanza la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che guadagna bene, con una variazione del 2,54%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Cellnex Telecom rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Cellnex Telecom suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,38 Euro con tetto rappresentato dall'area 28,87. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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