Milano 11:42
50.211 +0,07%
Nasdaq 4-giu
30.408 0,00%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 11:42
10.396 +0,35%
Francoforte 11:42
24.964 +0,08%

Madrid: scambi al rialzo per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Cellnex Telecom
Avanza la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che guadagna bene, con una variazione del 2,54%.
Condividi
```