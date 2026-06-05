New York: nuovo spunto rialzista per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dei beni di largo consumo , che avanza bene del 3,18%.



L'andamento di Procter & Gamble nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario della big di Cincinnati si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 142,9 USD. Prima resistenza a 146,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 140,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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