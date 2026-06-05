New York: vendite diffuse su Micron Technology
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di microchip, che esibisce una perdita secca del 9,62% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Micron Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Micron Technology, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 946 USD. Primo supporto visto a 870,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 840,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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