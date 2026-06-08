Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 5/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno
Sottotono il Dow Jones 30, che chiude la seduta con un calo dell'1,35%.
Le implicazioni di medio periodo del Dow Jones 30 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 51.390,1 con primo supporto visto a 50.515,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 50.163,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)