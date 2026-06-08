Milano 9:32
49.864 -0,06%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:32
10.346 -0,22%
24.543 -0,87%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 5/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 5/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno

Sottotono il Dow Jones 30, che chiude la seduta con un calo dell'1,35%.

Le implicazioni di medio periodo del Dow Jones 30 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 51.390,1 con primo supporto visto a 50.515,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 50.163,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```