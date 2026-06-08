Analisi Tecnica: EUR/GBP del 7/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 giugno
Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8625, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8643. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8619.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)