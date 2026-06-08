Milano 9:33
49.822 -0,14%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:33
10.344 -0,23%
24.531 -0,92%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 7/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 7/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 giugno

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8625, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8643. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8619.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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