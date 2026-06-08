Milano 9:34
49.802 -0,18%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:34
10.346 -0,21%
24.538 -0,89%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 5/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 5/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno

Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 5 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.

Analizzando lo scenario del FTSE 100 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10.325. Prima resistenza a 10.366,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10.308.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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