Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 5/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 5 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.
Analizzando lo scenario del FTSE 100 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10.325. Prima resistenza a 10.366,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10.308.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)