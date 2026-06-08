Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 giugno
Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un trascurabile -0,03%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 160,412, mentre il primo supporto è stimato a 160,056. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 160,768.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)