Milano 9:35
49.829 -0,13%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:35
10.349 -0,18%
24.550 -0,84%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 giugno

Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un trascurabile -0,03%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 160,412, mentre il primo supporto è stimato a 160,056. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 160,768.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```