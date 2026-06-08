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Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,70%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.959,34 punti
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Finanza
08 giugno 2026 - 09.20
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Giornata da dimenticare per Shanghai, che riporta un -1,7% e termina gli scambi a 3.959,34 punti.
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