Milano 9:35
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Nasdaq 5-giu
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Dow Jones 5-giu
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Londra 9:35
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Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,70%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.959,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,70%
Giornata da dimenticare per Shanghai, che riporta un -1,7% e termina gli scambi a 3.959,34 punti.
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