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Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,16%)
Il Dow Jones termina gli scambi a 50.786,01 punti
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08 giugno 2026 - 22.03
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Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente -0,16%, archiviando la seduta a 50.786,01 punti.
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