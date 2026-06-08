Milano 17:35
50.208 +0,63%
Nasdaq 22:00
29.414 +1,58%
Dow Jones 22:01
50.786 -0,16%
Londra 17:35
10.373 +0,05%
Francoforte 17:35
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Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,63%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 50.208,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,63%
Milano allunga timidamente il passo dello 0,63% e chiude a 50.208,13 punti.
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