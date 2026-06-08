New York: acquisti a mani basse su Coinbase Global

(Teleborsa) - Effervescente la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,72%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Coinbase Global , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Coinbase Global evidenzia un declino dei corsi verso area 157,4 USD con prima area di resistenza vista a 165,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 152,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```