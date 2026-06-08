New York: acquisti a mani basse su Coinbase Global
(Teleborsa) - Effervescente la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,72%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Coinbase Global, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Coinbase Global evidenzia un declino dei corsi verso area 157,4 USD con prima area di resistenza vista a 165,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 152,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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