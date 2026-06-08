Piazza Affari: giornata depressa per WIIT

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , in flessione del 2,07% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di WIIT rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di WIIT . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 33,92 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 32,77. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 32,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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