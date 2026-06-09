Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Frazionale rialzo per il derivato italiano, che mette a segno un modesto profit a +0,67%.

L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50.625 e primo supporto individuato a 49.910. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51.340.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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