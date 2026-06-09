Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Frazionale rialzo per il derivato italiano, che mette a segno un modesto profit a +0,67%.
L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50.625 e primo supporto individuato a 49.910. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51.340.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)