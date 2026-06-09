Milano 17:02
50.748 +1,08%
Nasdaq 17:02
29.148 -0,91%
Dow Jones 17:02
50.896 +0,22%
Londra 17:02
10.286 -0,84%
Francoforte 17:02
24.610 -0,03%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'8/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Ribasso composto e controllato per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in flessione dell'1,22% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24.196,6, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25.577,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 23.736,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```