Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Ribasso composto e controllato per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in flessione dell'1,22% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24.196,6, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25.577,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 23.736,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)