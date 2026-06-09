Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Giornata pressoché debole per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha terminato in calo a 8.199,3.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8.245,6. Primo supporto visto a 8.151,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8.104,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)