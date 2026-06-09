Milano 17:03
50.732 +1,04%
Nasdaq 17:03
29.161 -0,86%
Dow Jones 17:03
50.901 +0,23%
Londra 17:03
10.285 -0,85%
Francoforte 17:03
24.605 -0,05%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'8/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Debole la giornata dell'8 giugno per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un calo dello 0,38%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE 100, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10.319,5. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10.360,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10.305,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```