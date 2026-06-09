Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Debole la giornata dell'8 giugno per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un calo dello 0,38%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE 100, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10.319,5. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10.360,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10.305,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)