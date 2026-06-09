Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Piccolo spunto rialzista per il FTSE Mid Cap, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,44%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del FTSE Mid Cap. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 62.393. Primo supporto a 61.388. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 60.962.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)