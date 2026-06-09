Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Seduta vivace per il Light Sweet Crude Oil, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,11%.
Lo status tecnico del greggio WTI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 88,98, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 94,79. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 86,71.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)