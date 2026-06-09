Milano 17:03
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Dow Jones 17:03
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Bilancia commerciale Germania in aprile

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Bilancia commerciale Germania in aprile
Germania, Bilancia commerciale in aprile pari a 14,5 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 14,7 Mld Euro (la previsione era 15,4 Mld Euro).
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